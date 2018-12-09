  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
Сегодня, 12:01
20
lesjasap

Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

0 0

Россиян считают суровыми и "холодными", но только пока не приедут в страну.

У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказал в интервью во время радиоэфира "Говорит Москва". Певец Пьер Нарцисс заявил, что многие африканцы думают, что жители россии ничего не умеют, кроме как стрелять из ракет, а также смотреть, как по улице ходят медведи.

Есть стереотипы, что там холодно, что там суровые люди, что там страшно...Однако когда иностранцы приезжают в страну, их отношение к населению кардинально меняется

Они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать

говорит спикер

Нарцисс напомнил, что отношение русских к африканцам улучшилось с 1996 года. Тогда он только приехал в Москву и боялся гулять или вообще выходить из общежития. Сейчас нападения на зарубежных гостей из Африки стали редкостью. 

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: африка, пьер нарцисс, стереотипы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии