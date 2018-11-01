Данную инициативу обсуждают чиновники двух государств.

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на президента страны Фостен-Арканж Туадеру. Глава государства добавил, что этот вопрос прорабатывается министерствами обороны обеих стран.

Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и Министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности прокомментировал политик

Спикер рассказал, что также надеется получить от России новые партии вооружения. Боевая техника позволит государству и военным выполнять задачи по обороне должным образом.

Напомним, что с 2013 года ситуация в ЦАР обострилась из-за столкновения боевиков и повстанцев-христиан. Однако мирного договора все же удалось добиться в начале 2019 года. Стороны согласились обеспечить свободные и инклюзивные выборы, что обеспечить сменяемость власти.

Ранее Piter.tv писал о том, что саммит "Россия — Африка" вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/EUTM RCA