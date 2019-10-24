Саммит "Россия — Африка" вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет

Мероприятие попало в топ-3 наиболее дорогих общественно-политических мероприятий за последние годы.

Эксперты решили оценить стоимость проведения саммита "Россия - Африка" и сравнить его с другими крупнейшими российскими конгрессами, проведенными государством. По данным РБК, в 2019 году конференция, объединившая элиту, бизнес и политиков России и Африки, обошлась организаторам примерно в 4.5 млрд рублей. Такие выводы журналисты сделали, основываясь на изучении сайта госзакупок. Среди инвесторов значатся Минфин и отдельные компании-гиганты.

За последние 10 лет только два мероприятия были значительно дороже. Это 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также саммит АТЭС во Владивостоке. Эти два мероприятия обошлись бюджету в 4.85 млрд рублей и 4.17 млрд рублей соответственно. Отметим, что самое дорогое из петербургских публичных мероприятий - ПМЭФ, в этом году обошелся организаторам прмерно в 2 млрд рублей.