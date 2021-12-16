На Троекуровском кладбище прощаются с Юрием Шатуновым

Сегодня, 26 июня, на Троекуровском кладбище прощаются с артистом и экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Об этом сообщили в tg-канале Shot.
Церемонию решили провести в Прощальном зале. Попрощаться с певцом пришли коллеги и поклонники. Фанаты стали занимать очередь с двух часов ночи. Друзья и родные Юрия Шатунова вместе решили спеть его песни.
Ребята из детского, в котором рос Шатунов, передали плюшевого мишку и попросили положить игрушку около могилы артиста.
Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в Москве на 49-м году жизни. Об этом "Ленте.ру" сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию подтвердили два источника в медицинских кругах.
По словам Кудряшова, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт, он скончался ночью 23 июня в карете скорой помощи.
Видео: Telegram / SHOT
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