На Троекуровском кладбище прощаются с Юрием Шатуновым

Ребята из детского, в котором рос артист, передали плюшевого мишку и попросили положить игрушку около могилы артиста.

Сегодня, 26 июня, на Троекуровском кладбище прощаются с артистом и экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Церемонию решили провести в Прощальном зале. Попрощаться с певцом пришли коллеги и поклонники. Фанаты стали занимать очередь с двух часов ночи. Друзья и родные Юрия Шатунова вместе решили спеть его песни.

Ребята из детского, в котором рос Шатунов, передали плюшевого мишку и попросили положить игрушку около могилы артиста.

Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в Москве на 49-м году жизни. Об этом "Ленте.ру" сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию подтвердили два источника в медицинских кругах.

По словам Кудряшова, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт, он скончался ночью 23 июня в карете скорой помощи.

Видео: Telegram / SHOT