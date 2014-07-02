Песков: Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт на Украине

В Кремле прокомментировали заявление канцлера ФРГ.

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В пятницу, 26 сентября, Мерц заявил, что страна больше не живет в мире. При этом он добавил, что Германия не находится в состоянии войны.

Для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

