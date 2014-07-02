  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:34
93
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт на Украине

0 0

В Кремле прокомментировали заявление канцлера ФРГ.

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В пятницу, 26 сентября, Мерц заявил, что страна больше не живет в мире. При этом он добавил, что Германия не находится в состоянии войны. 

Для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков указал на лишение голоса сотен тысяч молдаван на выборах.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: германия, дмитрий песков, конфликт, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии