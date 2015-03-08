Песков указал на лишение голоса сотен тысяч молдаван на выборах

В Кремле напомнили о русофобской позиции Кишинева.

Сотни тысяч молдавских граждан были лишены возможности проголосовать на российской территории на недавно проведенных в республике парламентских выборах. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 29 сентября с журналистами сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что действующие власти из Кишинева фактически исключают диалог с кремлевским руководством. Такое положение не дает сторонам обсудить положение Приднестровья. Хотя в Кремле называют обстановку в непризнанном регионе достаточно спокойной, однако не исключают, что на территории остаются угрозы провокаций.

Из того что мы видим и знаем мы можем констатировать что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории РФ в связи с тем, что для них было открыто только два участка. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Фото и видео: Telegram / РИА Новости