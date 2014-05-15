Дмитрий Песков обозначил, что вины Москвы в паузе общения с украинцами нет.

Динамики в вопросе возможности возобновления мирных переговоров между украинской и российской делегациями в текущий момент нет. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "РИА Новости" сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что такая ситуация сложилась не по вине Москвы. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, фиксируются ли сигналы о возможности возобновления диалога между делегациями.

Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что третий раунд переговоров прошел в Стамбуле 23 июля 2025 года. Стороны договорились друг с другом продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Дополнительно российское руководство предложило киевскому режиму сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам. Эти специалисты должны были работать в онлайн-режиме. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский говорил прессе о том, что украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть эту инициативу. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе.

