За неделю более 340 домов в Ленобласти подключили к газу

В Ленинградской области активно продолжается программа социальной газификации, в рамках которой жители получают возможность подключить свои дома к природному газу. Как сообщили в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона, только за последнюю неделю специалисты обеспечили газом 344 домовладения.

По словам главы комитета Сергея Морозова, работы ведутся в плановом режиме. На сегодняшний день в регионе уже заключено 58 152 договора на догазификацию. До границ участков работы выполнены по 49 370 договорам, а газовое оборудование подключено в 37 412 домовладениях.

Подать заявку на участие в программе можно через сайт газораспределительной организации, на портале Единого оператора газификации, в офисах МФЦ или в клиентских центрах.

