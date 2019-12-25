Отпечатки и фото для загранпаспорта примут в МФЦ в Ленобласти

В областных МФЦ установили три криптобиокабины, которые помогут ленинградцам получить загранпаспорт нового образца.

Во вторник, 21 декабря, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что теперь в областных МФЦ можно заказать и получить загранпаспорт нового образца на десять лет.

Уже сейчас это можно сделать в многофункциональных центрах "Ломоносовский", "Сланцевский" и "Сосновоборский" благодаря криптобиокабине. В ближайшее время специальное оборудование появится, в общей сложности, в 18 центрах "Мои документы".

Граждане могут сами олучить биометрические данные для оформления загранпаспорта – фотографии и отпечатки пальцев. После этого информацию зафиксируют в электронной анкете с уникальным штрих-кодом, который является специальным ключом для идентификации гражданина по биометрическим показателям. Процесс дальнейшей передачи биометрических сведений в МВД происходит в автоматизированном режиме и осуществляется по закрытым каналам связи.

Срок изготовления для жителей Ленинградской области составляет один месяц, для других регионов – три месяца. Размер госпошлины для взрослых равен 5 тыс. рублей, а для детей до 14 лет – 2500 рубле.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"