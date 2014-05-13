Количество услуг постамата в МФЦ расширилось до 36

Число госуслуг, доступных для выдачи в автоматическом режиме, расширено до 36

При обращении за услугой в МФЦ клиент может выбрать способ получения документа: в постамате или на стойке. Количество услуг, которые можно получить в постамате, увеличилось до 36. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Постаматы установлены во флагманском центре госуслуг на Васильевском острове. При сдаче документа в ячейку на мобильный телефон приходит СМС-сообщение с номером ящика и кодом доступа, забрать документ можно в любое время, даже в нерабочее время МФЦ.

Среди документов, которые можно получить в постамате, – выписки из ЕГРН, выдача справок о наличии судимости, справок о многодетной семье, подготовка простых письменных договоров на имущество и транспортные средства, предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

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Фото: МФЦ Санкт-Петербурга