Экс-нападающий "Зенита" Погребняк задолжал налоговой почти 22 млн рублей

В отношении бывшего футболиста могут быть применены меры взыскания.

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Павел Погребняк задолжал налоговой почти 22 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила экс-футболисту требование по уплате налогов. В отношении Погребняка могут быть применены меры взыскания, если он не выполнит обязательства. Ему могут заблокировать счета и ограничить выезд за границу.

Также сообщается, что экс-игрок "Зенита" владеет 10% компании "Облсклад", которая предоставляет услуги по складированию и хранению.

Напомним, Павел Погребняк играл в "Зените" с 2007-го по 2009 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. На его счету 90 матчей и 39 голов.

Фото: fc-zenit.ru