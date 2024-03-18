Ерохин заявил о желании остаться в "Зените" после завершения карьеры

Полузащитник играет в команде с 2017 года.

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил о желании остаться в футбольном клубе после завершения карьеры. Об этом он рассказал в беседе со Sport24.

По словам 36-летнего игрока, сейчас он продолжает держать себя в форме, чтобы помогать "Зениту". Также Ерохин заявил, что параллельно старается изучать что-то новое.

Работать в структуре "Зенита" было бы интересно. Этот клуб сыграл большую роль в моей жизни, он для меня главный в карьере. Александр Ерохин, полузащитник "Зенита"

Александр Ерохин играет в "Зените" с 2017 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал шестикратным чемпионом России. В нынешнем сезоне игрок провел за клуб девять матчей во всех турнирах и забил три гола.

Фото: fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)