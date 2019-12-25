Встреча пройдет на "Газпром-Арене" в Петербурге.

Футбольный клуб "Зенит" сыграет товарищеский матч с иранским "Сепаханом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, игра пройдет в ближайшую международную паузу. Она состоится на стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге. Датой проведения товарищеского матча может стать 16 или 17 ноября.

Отметим, что "Зенит" уже встречался с "Сепаханом" в рамках товарищеских матчей, которые прошли в 2023 году. В гостях сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2. На своем поле команда Сергея Семака добилась победы (4:1).

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги "Зенит" идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков после 13 туров.

Фото: Piter.tv