  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Колпино задержан бывший замдиректора детского дома по подозрению в сексуальном насилии над сиротами
Сегодня, 11:26
157
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино задержан бывший замдиректора детского дома по подозрению в сексуальном насилии над сиротами

0 0

Один из пострадавших является ребенком-инвалидом. 

В Колпино задержан бывший заместитель директора "Центра содействия семейному воспитанию №9" по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что мужчина, являясь заместителем директора центра в марте 2023 года и с марта по май 2024 года, находясь на рабочем месте, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, один из которых является ребенком-инвалидом.    

В отношении бывшего заместителя директора СПб ГБУЗ "ЦССВ № 9" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних).

Подозреваемому предъявлено обвинение, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии