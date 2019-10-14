В Колпино задержан бывший замдиректора детского дома по подозрению в сексуальном насилии над сиротами

Один из пострадавших является ребенком-инвалидом.

В Колпино задержан бывший заместитель директора "Центра содействия семейному воспитанию №9" по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что мужчина, являясь заместителем директора центра в марте 2023 года и с марта по май 2024 года, находясь на рабочем месте, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, один из которых является ребенком-инвалидом.

В отношении бывшего заместителя директора СПб ГБУЗ "ЦССВ № 9" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних).

Подозреваемому предъявлено обвинение, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv