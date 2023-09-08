В Петербурге задержан блогер Алексей Поднебесный

Отмечается, что мужчину подозревают "в совершении педофильского преступления".

В Петербурге задержан 46-летний блогер Алексей Поднебесный. Об этом заявила глава "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина 19 августа.

Отмечается, что мужчину подозревают "в совершении педофильского преступления".

Многие присылают видео с участием блогера Поднебесного и несовершеннолетней девушки: пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления. Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы. Особенно с учетом большого количества постов с пропагандой педофилии, которые ранее публиковал блогер. В силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека. Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного Интернета"

Следственные органы Петербурга по данному факту уже организовали процессуальную проверку, результаты которой представят в центральный аппарат СК РФ.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 43-летнего местного жителя заподозрили в педофилии.

Фото: Piter.TV