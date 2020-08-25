В Ленобласти 43-летнего местного жителя заподозрили в педофилии

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жителя Лужского района Ленинградской области задержали по подозрению в педофилии. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 августа в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в поселке Тесово-4 мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. В указанной квартире по подозрению был задержан 43-летний мужчина.

Также мать ребёнка заявила, что подозреваемый в апреле в квартире на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ломоносове мать девочки-подростка заявила об её изнасиловании.

Фото: Piter.tv