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В Ленобласти 43-летнего местного жителя заподозрили в педофилии
Сегодня, 9:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 43-летнего местного жителя заподозрили в педофилии

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жителя Лужского района Ленинградской области задержали по подозрению в педофилии. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 августа в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в поселке Тесово-4 мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. В указанной квартире по подозрению был задержан 43-летний мужчина.

Также мать ребёнка заявила, что подозреваемый в апреле в квартире на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ломоносове мать девочки-подростка заявила об её изнасиловании.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, педофилия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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