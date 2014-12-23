В Ломоносове мать девочки-подростка заявила об её изнасиловании

В Петродворцовом районе Петербурга мигранта подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Подробности стали известны Piter.tv.
В полицию 6 августа обратился гражданка Киргизии. По словам женщины, 1 августа в квартире на Александровской улице в Ломоносове малознакомый молодой человек изнасиловал ее 15-летнюю дочь.
Вечером на Швейцарской улице в Ломоносове по подозрению был задержан 19-летний гражданин Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно, правоохранителями всё же рассматривается версия не насилия, а полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Петербургского пенсионера подозревают в сексуальном насилии в отношении подростка.
Фото: Piter.tv
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