Петербургского пенсионера подозревают в сексуальном насилии в отношении подростка

Это происходило с 2020 года по настоящее время.

Петербуржца солидного возраста заподозрили в многолетнем насилии над подростком. Об этом стало известно Piter.tv.

В конце июля в полицию Кировского района Ленобласти поступила информация, что в СНТ "Садко" может проживать несовершеннолетний без законного представителя. В доме на Рябиновой улице был обнаружен 15-летний "гость" 64-летнего жителя Центрального района Петербурга. Подростка поместили в районную больницу.

В больнице во время беседы с правоохранителями 5 августа подросток рассказал, что с 2020 года и по настоящее время пенсионер на даче и в своей квартире на улице Бонч-Бруевича совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Пожилого мужчину в этот же день задержали в городе Мга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красном Селе 12-летнего подростка подозревают в надругательстве над девочкой.

Фото: Piter.tv