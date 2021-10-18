В Красном Селе 12-летнего подростка подозревают в надругательстве над девочкой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красном Селе подросток-иностранец подозревается в надругательстве над несовершеннолетней девочкой. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 3 августа обратилась 30-летняя петербурженка. Она сообщила, что в субботу днём у детской площадки на улице Лермонтова неизвестный подросток, на вид 14-15 лет, применив физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 13-летней дочери.

По подозрению был задержан 12-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Малолетнего подозреваемого поместили в социальный приют для детей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: 20-летний житель Луги подозревается в изнасиловании 15-летней девушки в ангаре.

Фото: Piter.tv