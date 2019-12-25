20-летний житель Луги подозревается в изнасиловании 15-летней девушки в ангаре

В Луге молодого человека подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел еще 13 июля около шести часов вечера в ангаре бывшего автотранспортного предприятия на улице Свободы. Об этом в полицию сообщил отец 15-летней девочки. Потерпевшая в состоянии после изнасилования, без телесных повреждений была доставлена в больницу.
Вечером 14 июля по подозрению был задержан 20-летний молодой человек. Ранее он был судим за мелкие кражи и кражу из сарая чужого инструмента на сумму 17 000 рублей. С 2023 года он находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также петербургского первокурсника подозревают в надругательстве над 11-летним мальчиком.
Фото: Piter.tv
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