20-летний житель Луги подозревается в изнасиловании 15-летней девушки в ангаре

Об этом в полицию сообщил отец 15-летней девочки.

В Луге молодого человека подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел еще 13 июля около шести часов вечера в ангаре бывшего автотранспортного предприятия на улице Свободы. Об этом в полицию сообщил отец 15-летней девочки. Потерпевшая в состоянии после изнасилования, без телесных повреждений была доставлена в больницу.

Вечером 14 июля по подозрению был задержан 20-летний молодой человек. Ранее он был судим за мелкие кражи и кражу из сарая чужого инструмента на сумму 17 000 рублей. С 2023 года он находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также петербургского первокурсника подозревают в надругательстве над 11-летним мальчиком.

Фото: Piter.tv