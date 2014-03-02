Петербургского первокурсника подозревают в надругательстве над 11-летним мальчиком

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первокурсника техникума подозревают в надругательстве над 11-летним мальчиком во Всеволожском районе. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 11 июля обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что в одном из СНТ Всеволожского района неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 11-летнего сына.

Правоохранителями был установлен 20-летний первокурсник техникума, житель Приморского района Петербурга. Его отпустили после допроса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец домогался до 17-летней сироты, которую он нанял уборщицей.

Фото: Piter.tv