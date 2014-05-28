Петербуржец домогался до 17-летней сироты, которую он нанял уборщицей

Полицейским девушка пояснила, что она сирота, 9 июля приехала в Петербург с целью работы.

Житель Калининского района Петербурга подозревается в сексуальном насилии в отношении 17-летней сироты. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 11 июля около 00:40 позвонила прохожая и сообщила про девушку на улице Бутлерова. Та сообщила, что ей 17 лет, и что она работала уборщицей у мужчины, который приставал к ней, поэтому она сбежала из его квартиры.

Полицейским девушка пояснила, что она сирота, 9 июля приехала в Петербург с целью работы. В интернете она нашла объявление о работе уборщицей с возможностью проживания в квартире. Мужчина, который нанял её на работу, совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. После чего пострадавшая сбежала из квартиры.

По подозрению задержан 38-летний неработающий. Его доставили в полицию, составили протокол, и отпустили после допроса. По данному факту проводится проверка.

Ранее полицейские задержали подростка, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Парголово.

Фото: Piter.tv