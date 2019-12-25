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Полицейские задержали подростка, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Парголово
Сегодня, 9:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали подростка, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Парголово

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Инцидент произошел ещё зимой.

Полиция нашла подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки в Парголово. Инцидент произошел ещё зимой, стало известно Piter.tv.

На улице Федора Абрамова в феврале на 11-м этаже дома неустановленный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Днём 9 июля по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний учащийся 8 класса. В отношении подростка избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее в Ленобласти задержали мигранта с 13-летней школьницей.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, насилие, парголово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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