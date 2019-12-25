В Ленобласти задержали мигранта с 13-летней школьницей

Школьница призналась, что в мае этого года у нее были интимные отношения с мигрантом по обоюдному согласию.

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали мигранта, в автомобиле которого находилась восьмиклассница из Всеволожска. Об этом стало известно Piter.tv.

В первом часу ночи 8 июля наряд ГАИ остановил Hyundai Solaris в деревне Новопятницкая. За рулём находился 29-летний гражданин Узбекистана, в салоне также находилась 13-летняя восьмиклассница из Всеволожска.

Мигранта доставили в полицию, а девочку – к инспектору по делам несовершеннолетних. Школьница призналась, что в мае этого года у нее были интимные отношения с мигрантом. Это произошло по ободному согласию в салоне автомобиля.

Мигрант помимо всего прочего оказался нелегалом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Королева задержали каршеринг с 43-летним иностранцем и двумя несовершеннолетними. Мужчина предложил девочкам 2007 и 2010 годов рождения по 5 тыс. рублей за "близкое общение" и пообещал предоставить наркотики.

Фото: Piter.TV