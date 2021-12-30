На Королева задержали каршеринг с 43-летним иностранцем и двумя несовершеннолетними

Мужчина предложил девочкам 2007 и 2010 годов рождения. по 5 тыс. рублей за "близкое общение" и пообещал предоставить наркотики.

В ночь на воскресенье, 7 июля, проверка каршеринга на севере Петербурга дала значительные результаты, сообщает паблик "Дорожный инспектор". Сотрудники ППСП во время патрулирования Приморского района около 3:00 заметили автопрокатный автомобиль марки Haval, двигавшийся по проспекту Королева. Они остановили его у дома №9. За рулем находился 43-летний иностранец с явными признаками наркотического опьянения и несколькими судимостями. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В салоне автомобиля находились две молодые пассажирки — девочки 2007 и 2010 годов рождения. Мужчина предложил им по 5 тыс. рублей за "близкое общение" и пообещал предоставить наркотики.

Родители девочек были в шоке, когда инспекторы ПДН сообщили о пребывании несовершеннолетних в участке. В отношении водителя был составлен административный материал за отказ от медицинского освидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ). При досмотре в участке у него были обнаружены запрещенные вещества. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 228 УК РФ (хранение наркотических веществ) и 230 УК РФ (побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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Фото: Piter.TV