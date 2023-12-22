Подросток из Петербурга выстрелил в голову мужчине из травматического пистолета

После этого молодой человек сам пришел в отдел полиции и рассказал о своем поступке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения.

Ученик девятого класса из аэрозольного пистолета три раза выстрелил в голову мужчине, после чего пришел с повинной в полицию. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 34-летний мужчина встретил юношу около дома № 3 по Новоизмайловскому проспекту в Московском районе. По какой-то причине они поругались, и подросток трижды выстрелил в голову из аэрозольного пистолета "Патриот".

Пострадавший обратился в травмпункт с ушибом лба и ожогом лица первой степени. После этого молодой человек сам пришел в отдел полиции и рассказал о своем поступке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения.

Фото: Piter.TV