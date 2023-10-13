Эдди Мёрфи возвращается в комедии "Конфетный переулок"

Фильм выйдет на онлайн-ресурсе с 1 декабря.

Американский стриминговый сервис Amazon Studios поделился в социальных сетях первыми кадрами из рождественской комедии под названием "Конфетный переулок". Главную роль в картине исполняет Эдди Мёрфи, а режиссёром проекта является Реджинальд Хадлин, который ранее работал над фильмом "Маршалл". Сценарий к новинке написал Келли Янгер. Сюжет фильма повествует о персонаже по имени Крис, который каждый год стремится победить в конкурсе на лучшее рождественское украшение дома, соперничая с соседями. Однако мужчина решает знаключить сделку с эльфийкой по имени Пеппер, чья магия приводит к хаосу в городе.Теперь семье Криса предстоит разрушить колдовство и спасти для всего человечества праздник. В актерском составе заявлены Джиллиан Белл, Тимоти С. Саймонс, Ник Офферман, Рики Линдхоум, Трэйси Эллис Росс. Официальная премьера фильма "Конфетный переулок" запланирована на 1 декабря.

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Фото и видео: YouTube / Prime Video