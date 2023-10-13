Вышел первый трейлер спин-оффа шоу "Тёмное дитя" с Кристен Риттер

Сериал выйдет в свет со следующего года.

Американская компания AMC Networks представила в социальных сетях первый тизер-трейлер сериала "Тёмное дитя: Эхо" / "Тёмное дитя: Отголоски" (Orphan Black: Echoes). Сюжет проекта развернется во вселенной шоу "Тёмное дитя" (Orphan Black). Главную роль в новом проекте исполняет актриса Кристен Риттер, а шоураннером заявлена Анна Фишко ("Бойтесь ходячих мертвецов"). Сценарист оригинального шоу Джон Фоусет принял участие в написании "Отголосков".

История расскажет о недалёком будущем и научных манипуляциях с человеческим существом. В центре повествования окажется группа женщин, судьбы которых тесно переплетаются на пути. Героини пытаются узнать, что на самом деле с ними происходит. В тизере можно увидеть, как персонаж Кристен Риттер пробуждается в обществе врача в белом халате. Она с ужасом понимает, что не помнит ничего о себе или том мире, в котором живет. В актерском составе задействованы Эван Джогиа ("Обитель зла: Раккун-Сити"), Кили Хоуз ("Дарреллы"), Александра Кастильо ("Рассказ служанки") и другие. Премьера шоу ожидается в 2024 году, но точную дату создатели пока что не раскрывают

Напомним, что "Тёмное дитя" выходило в период с 2013 по 2017 годы и рассказывал историю Сары Мэннинг (Татьяна Маслани), которая случайно узнаёт о том, что у неё есть клоны по всей Америке.

Вышел тизер спин-оффа "Ходячих мертвецов" про Рика и Мишонн.

Фото и видео: YouTube / amc+