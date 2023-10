Вышел тизер спин-оффа "Ходячих мертвецов" про Рика и Мишонн

Сериал стартует с февраля следующего года.

Американский телеканал AMC представил в социальных сетях свежий тизер шоу The Walking Dead: The Ones Who Live, который расскажет историю таких персонажей как Рик и Мишонн. Эндрю Линкольн и Данай Гурира вернулись к своим ролям в проекте спин-оффа "Ходячих мертвецов". Официальная премьера выпусков запланирована на февраль 2024 года.

Ролик продемонстрирован зрителям на мероприятии Comic Con в Нью-Йорке. Там же стало известно, что кроме Линкольна и Гуриры, к своей роли вернется Поллианна МакИнтош (Джедис). Также к актерскому касту присоединились Терри ОʼКуинн ("Остаться в живых") и ранее объявленная Лесли-Энн Брандт ("Люцифер"). Сюжет удет представлять из себя историю любви, из-за которой героям пришлось измениться. Рик и Мишонн оказываются в мире, построенном на войне против мёртвых, а следом их затягивает война против оставшихся в живых. Шоураннером проекта заявлен Скотт М. Гимпл. В общей сложности к выпуску планируется шесть эпизодов.

