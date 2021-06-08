В Мытищах сотрудники ЕДДС ищут сбежавшего медведя

Данная порода занесена в Красную книгу Московской области.

В подмосковных Мытищах разыскивают сбежавшего бурого медведя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина.

Инцидент произошел около 13:00. Житель Мытищ сообщил, что в районе пансионата "Клязьминское водохранилище" сбежало животное. Он предоставил видео сотрудникам Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Специалисты отправились на поиск животного.

Просим самостоятельно не выходить на контакт с животным, так как по натуре медведи – хищники и вести себя с ними нужно осторожно. Андрей Разин, министр экологии и природопользования Подмосковья

По словам Разина, медведь может повести себя непредсказуемо. Он долгое время был вне воли. Кто является владельцем животного неизвестно.

Ранее мы сообщили, что запуск "Северного потока – 2" состоится.

Видео: ВК/Мытищи Онлайн