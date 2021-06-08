В Мытищах сотрудники ЕДДС ищут сбежавшего медведя

В подмосковных Мытищах разыскивают сбежавшего бурого медведя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина.
Инцидент произошел около 13:00. Житель Мытищ сообщил, что в районе пансионата "Клязьминское водохранилище" сбежало животное. Он предоставил видео сотрудникам Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Специалисты отправились на поиск животного.
Просим самостоятельно не выходить на контакт с животным, так как по натуре медведи – хищники и вести себя с ними нужно осторожно.
Андрей Разин, министр экологии и природопользования Подмосковья
По словам Разина, медведь может повести себя непредсказуемо. Он долгое время был вне воли. Кто является владельцем животного неизвестно.
Ранее мы сообщили, что запуск "Северного потока – 2" состоится.
Видео: ВК/Мытищи Онлайн
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