Фильму "Брат 3" Переверзева выдали прокатное удостоверение

Премьера "Брата 3" должна была состояться в Москве 18 ноября, а в Петербурге – 22 ноября.

Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" получит прокатное удостоверение. Об этом 25 декабря пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на супругу режиссера Юлию Переверзеву.

Нам выдали прокатное удостоверение. Ура! Юлия Переверзева, супруга режиссера Валерия Переверзева

Премьера "Брата 3" должна была состояться в Москве 18 ноября, а в Петербурге – 22 ноября. Фильм не получил прокатное удостоверение из-за проблем с документами. Так, по словам директора прокатной кинокомпании HHG Владислава Пастернака, Министерство культуры РФ отказало в прошлом месяце по формальным причинам.

Отметим, что "Брат 3" не имеет ничего общего с дилогией Алексея Балабанова.

Ранее мы рассказывали о том, что соавтор "Бандитского Петербурга" Игорь Шушарин заявил о продолжении сериала.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)