Соавтор "Бандитского Петербурга" Игорь Шушарин заявил о продолжении сериала

Первая серия новой версии "Бандитского Петербурга" находится на стадии завершения.

В среду, 13 декабря, стало известно о смерти журналиста и автора "Бандитского Петербурга" Андрея Константинова. Соавтор сериала Игорь Шушарин заявил, что они совместно работали над созданием сценария для "Бандитского Петербурга. 20 лет спустя", передает 47news.

Первая серия новой версии "Бандитского Петербурга" находится на стадии завершения. Шушарин отметил, что Константинов долгое время не соглашался работать над продолжением, однако несколько месяцев назад нашелся "очень убедительный московский режиссер".

И мы с Андреем согласились – сначала подумать, а подумав – написать пилотную, первую серию. По состоянию на сегодня сделан 21 эпизод (28 страниц текста). Игорь Шушарин, журналист, соавтор сериала "Бандитский Петербург"

Шушарин пообещал Константинову сдать первую серию до Нового года, назвав ее "как бы новогодним подарком".

Ведь мы с ним уже давно все придумали. А остальное… легенды расскажут. Игорь Шушарин, журналист, соавтор сериала "Бандитский Петербург"

В новой версии сериала "Бандитский Петербург. 20 лет спустя" сюжет разворачивается в 2013 году. Главными героями стали журналист Обнорский и прокурор Поспелова.

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Фото: YouTube / Criminal Russia (носит иллюстративный характер)