Главный камбэк года: культовое семейство Букиных возвращается на ТНТ 18 декабря

18 декабря в 20:00 на телеканале ТНТ состоится главная ностальгическая премьера года – сериал «Букины». Обожаемая миллионами зрителей семья из Екатеринбурга вернётся на экраны не просто в полном, а даже в расширенном составе. Фанатов проекта ждёт мощная перезагрузка истории в новом формате и современном жанре. За производство проекта отвечает продакшн братьев Андреасян, в режиссёрском кресле – Андрей Никифоров ("Умная Маша", "Оливье").

События сериала "Букины" развернутся через 10 лет после последнего появления семейки на экране. За это время Ромка (Александр Якин) и Светка (Дарья Сагалова) успели упорхнуть из родительского гнезда во взрослую жизнь, а Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарёва) – поменять легендарную двухэтажную квартиру на загородный дом. Но не какой-то шикарный особняк, а недострой с покосившимся забором. На новом месте Букиных ждут новые соседи – зажиточный стоматолог-интеллигент Валера (Максим Лагашкин) вместе с женой Катей (Екатерина Стулова), которые совершенно не рады появлению шумных раздражителей.

Семейную идиллию Гены и Даши, которые в кои-то веки решили пожить для себя, рушит внезапное возвращение Ромки и Светки, у которых во взрослой жизни как-то не заладилось. Света успела выйти замуж, уехать в Москву, родить ребёнка и развестись. Рома – открыть бизнес и прогореть. Теперь Букину-младшему приходится устраиваться в тот самый магазин обуви, где его отец уже работает директором. А его сестре – заново выстраивать личную жизнь после неудачного брака в статусе матери-одиночки. Доказывать, что они всё ещё счастливы вместе, Букины будут в новом большом доме, так что новым соседям остаётся только посочувствовать.

В сериале "Букины" также ожидается ещё два знаковых камбэка: Кирилл Кондратов вернётся к роли Данилы – друга Гены из обувного магазина. Кроме того, в сюжете появится и Барон – любимый пёс семейства Букиных, правда, его ждут закономерные метаморфозы. Также создатели проекта обещают напомнить зрителю о легендарном прошлом Букиных, так что без красной "пятерки" Гены, воспоминаний о хет-трике в финале турнира "Кожаный мяч" и шуток про Грандмастера Бита не обойдётся.

Бывшего мужа Светы сыграет Тимур Батрутдинов ("Мендельсон", "Бедный олигарх"), роль её нового ухажёра исполнит Михаил Тарабукин ("Кухня", "На солнце, вдоль рядов кукурузы"). Дочь Светы на экране воплотит 7-летняя София Сотникова ("Мендельсон").

Продюсируют проект братья Сарик и Гевонд Андреасяны ("Ресторан по понятиям", "Бедный олигарх", "Звёздный суд"), а также Семён Щербович-Вечер, Ольга Кивер и Елизавета Анистратова. Креативные продюсеры – Александр Вялых, Иван Новиков и Андрей Никифоров. Генеральные продюсеры – Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Борис Ханчалян. Режиссёры проекта – Гарик Петросян ("Слон", "Звёздный суд") и Андрей Никифоров ( "Оливье", "Умная Маша").

В последние годы проектов стало так много, что новых героев становится всё сложнее впускать себе в голову. Зрителю хочется увидеться с теми, кого он уже знает. И сложно вспомнить кого-то роднее, чем семейство Букиных! Это же настоящие русские супергерои: они очень добрые и всегда друг друга спасают, всегда стоят друг за друга горой. И как бы они не ссорились, не ругались, они всегда остаются вместе. Мне кажется, что это в принципе очень русская черта, поэтому они так близки зрителю. Андрей Никифоров, режиссёр

Вообще Гена, как и другие персонажи, не должен был измениться. Мировоззрение персонажей, за которое их полюбили зрители, остается прежним. Но у Гены произошел некий карьерный рост – из продавца он стал директором магазина, а совладельцами бизнеса стали все члены его семьи, включая внучку. А еще он отрастил бороду! Бородатым я был еще до того, как много лет назад приступил к роли Гены, но авторы сериала попросили меня ее сбрить, а сейчас бороду удалось отстоять. Но галстук Гены и офисная рубашка все еще при нем. Виктор Логинов, исполнитель главной роли

Даша стала фанаткой онлайн-марафонов, и в этом, кстати, она существенно отличается от меня. Она этим прямо живет. Также Даша Букина будет смотреть турецкие сериалы, а я пока этим не заболела. Но думаю, что она меня к этому все же подтолкнет, потому что мне надо будет понимать, о чем говорит моя героиня, поэтому придется пару сериалов освоить. Как минимум я знаю их названия, например, "Постучись в мою дверь", "Черная любовь", "Великолепный век". Наталья Бочкарёва, исполнительница главной роли

Наш сериал изменился, я бы сказала, что это лирическая комедия, шутки стали совсем другими. Но типажи и характеры всех героев остались такими же, в этом и суть – вернуть зрителям любимых персонажей, показать, какими они стали в новых обстоятельствах. Света все такая же веселая девчонка, хоть и уже мама, из школьницы в аляповатой одежде она превратилась в женщину. Она ищет приключений, ищет романтики, преуспела в бизнесе. Дарья Сагалова, исполнительница главной роли

В новом сериале у Ромы будет любовный треугольник. Он работает в обувном магазине Гены, и ему нравится одна девушка, которую он будет добиваться с помощью другой девушки, а потом выяснится, что между ним и этой девушкой отношения тоже не дружеские. От родителей Рома, конечно, сепарировался, в принципе, все персонажи друг от друга сепарировались, но в завязке "Букиных" они снова все живут в одном большом доме всей семьей. Александр Якин, исполнитель главной роли

Самый грандиозный телекамбэк года – комедийный сериал "Букины" – с 18 декабря в 20:00 на ТНТ!

Фото: ТНТ