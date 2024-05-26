На 79-ом году жизни умер звезда сериала "Бандитский Петербург" Кирилл Датешидзе

Актер, режиссер и театральный педагог ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Известный российский актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Леонидович Датешидзе скончался на 79-м году жизни. Информацию о смерти артиста сообщило РИА "Новости" со ссылкой на сообщение его учеников в социальных сетях.

Сегодня ушёл из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович. Мастерская К.Л. Датешидзе

Кирилл Датешидзе запомнился зрителям по многочисленным ролям в популярных российских фильмах и телесериалах. Среди наиболее известных его работ - участие в таких проектах как "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Последнее путешествие Синдбада", "Литейный", "Условный мент" и других. Артист внес значительный вклад в развитие российского театра и кинематографа, а также воспитал несколько поколений актеров.

Ранее сообщалось, что режиссер фильма "Мастер и Маргарита" Юрий Кара умер от инфаркта.

Фото: соцсети Мастерская К.Л. Детешидзе