Скончался журналист, автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов

Общий тираж книг публициста превысил 20 млн экземпляров.

В Петербурге на 61-ом году жизни скончался писатель, журналист и сценариста Андрей Константинов. Об этом сообщают издания "Фонтанка" и "47news", входящие в "Агентство журналистских расследований" гендиректором которого ныне покойный являлся с 1998 года.

Константинов создал немалое количество публицистических и журналистких произведений, в частности, цикла очерков "Бандитский Петербург" и сценарий для одноимённого сериала, а также Преступный мир России", "Адвокат", "Журналист", "Сочинитель". Общий тираж его книг превысил 20 млн экземпляров.

Коллеги Константинова сообщили, что в последние годы он страдал от тяжёлой и неизлечимой болезни. Дату и место проведения похорон озвучат позже.

Также 13 декабря стало известно о смерти директора Российской Национальной Библиотеки Владимира Гронского.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov