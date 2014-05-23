В Петербурге скончался директор Российской Национальной Библиотеки

Руководитель внёс огромный вклад в развитие культуры и журналистики, был инициатором крупнейших программ и проектов.

В среду, 13 декабря, стало известно о смерти гендиректора Российской Национальной Библиотеки (РНБ) Владимира Гронского. Руководитель скончался на 71-ом году жизни после тяжёлой болезни скончался. Об этом информирует пресс-служба РНБ.

Гронский родился 31 декабря 1952 года в Кронштадте. Учился на факультете журналистики Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1991 году стал одним из основателей газеты "Невское время", работал замом главного редактора. В 1996 году перешёл в редакцию "Вечернего Петербурга", где сам стал главредом.

Руководитель внёс огромный вклад в развитие культуры и журналистики, был инициатором крупнейших программ и проектов. В РНБ он начал работать два года назад. Коллеги отмечали его душевность, обаяние и искренность в общении.

Ранее мы сообщили о том, что расписавшийся на Рейхстаге ветеран скончался на сотом году жизни в Петербурге.

Фото: пресс-служба РНБ