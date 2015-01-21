Расписавшийся на Рейхстаге ветеран скончался на сотом году жизни в Петербурге

Федор Васильевич Левской родился 4 ноября 1924 года в поселке Шугозеро (Тихвинский район Ленобласти).

В Петербурге скончался ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Почетного знака "За заслуги перед Тихвинским районом" Федор Васильевич Левской. Ему было 99 лет. Соболезнования родственникам выразила пресс-служба администрации Тихвинского района Ленинградской области.

Федор Васильевич родился 4 ноября 1924 года в поселке Шугозеро. В начале войны ему было всего 17 лет. Он добровольно отправился на фронт, вступив в 125-ый истребительный батальон НКВД Тихвине. Впоследствии приминал участие в обороне и освобождении от блокады Ленинграда, прошёл через Украину, Белоруссию, Польшу, Германию. Федор Левской стал одним из солдат, оставившим свою подпись на стене взятого Рейхстага.

Военная служба Федора Васильевича завершилась, когда он находился в должности главы штаба гражданской обороны ленинградской Военной-медицинской академии. Он долгие годы был главой Совета ветеранов инженерных войск Ленинградского и Волховского фронтов. Удостоен медали "За отвагу", ордена Красной Звезды и других наград. Последние годы жизни находился в Петербурге, но регулярно приезжал в Тихвин, чтобы выразить почтение героям, защищавшим родной район Ленобласти в 1941 году.

Ранее мы сообщили о том, что художественный руководитель театра "Маска" Сергей Овсянников скончался в Петербурге.

Фото: Администрация Тихвинского района Ленобласти