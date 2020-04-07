Художественный руководитель театра "Маска" Сергей Овсянников скончался в Петербурге

Причины смерти режиссера не сообщаются.

В Петербурге скончался художественный руководитель театра "Маска", один из известнейших мастеров пантомимы в России и режиссер Сергей Овсянников. Об этом сообщили в пресс-службе Театра игровой пластики "МиМинор" 25 ноября.

Выражаем соболезнования близким Сергея Овсянникова и желаем сил пережить эту потерю. Пресс-служба Театра игровой пластики "МиМинор"

Во время обучения в Ленинградском институте он проходил мастер-классы у создателя школы мимов в Париже Марселя Марсо.

Кроме того, Сергей Овсянников являлся педагогом по пантомиме, мимом и актером Ленинградской студии пантомимы при ДК Первой Пятилетки. Он стал автором книги "Зрелищность и выразительность театрализованного представления и спектакля".

Причины смерти режиссера не сообщаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в результате продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Она сыграла в спектаклях Владимира Малыщицкого "Сто братьев Бестужевых", "И дольше века длится день", работах Ефима Падве "Звучала музыка в саду", "Пять углов" и других.

Фото: ВКонтакте / МиМинор театр игровой пластики (СПб)