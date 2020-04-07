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Художественный руководитель театра "Маска" Сергей Овсянников скончался в Петербурге
Сегодня, 16:30
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Художественный руководитель театра "Маска" Сергей Овсянников скончался в Петербурге

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Причины смерти режиссера не сообщаются.

В Петербурге скончался художественный руководитель театра "Маска", один из известнейших мастеров пантомимы в России и режиссер Сергей Овсянников. Об этом сообщили в пресс-службе Театра игровой пластики "МиМинор" 25 ноября. 

Выражаем соболезнования близким Сергея Овсянникова и желаем сил пережить эту потерю.

Пресс-служба Театра игровой пластики "МиМинор" 

Во время обучения в Ленинградском институте он проходил мастер-классы у создателя школы мимов в Париже Марселя Марсо.

Кроме того, Сергей Овсянников являлся педагогом по пантомиме, мимом и актером Ленинградской студии пантомимы при ДК Первой Пятилетки. Он стал автором книги "Зрелищность и выразительность театрализованного представления и спектакля".

Причины смерти режиссера не сообщаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в результате продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Она сыграла в спектаклях Владимира Малыщицкого "Сто братьев Бестужевых", "И дольше века длится день", работах Ефима Падве "Звучала музыка в саду", "Пять углов" и других. 

Фото: ВКонтакте / МиМинор театр игровой пластики (СПб)

Теги: овсянников, театр маска
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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