Замглавы Минпромторга Овсянников объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Чиновник отметил, что в Ижевск он прилетел навестить отца.

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников объяснил свое поведение в ижевском аэропорту. Он рассказал, что впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска.

Чиновник отметил, что выполнил все законные требования полицейских, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".

Это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены, - так Овсянников прокомментировал ситуацию агентству "РИА Новости".

Чиновник отметил, что в Ижевск он прилетел навестить отца. Сейчас Овсянников находится на работе в Москве.

Ранее мы рассказывали, что Минпромторг разбирается с инцидентом с замминистра Овсянниковым в аэропорте Ижевска.

Видео: Telegram / Baza