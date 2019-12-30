Минпромторг разбирается с инцидентом с замминистра Овсянниковым в аэропорте Ижевска

На Дмитрия Овсянникова составили протокол по статье "мелкое хулиганство".

Минпромторг разбирается с инцидентом с замминистра Дмитрием Овсянниковым в аэропорте Ижевска. Накануне чиновник устроил скандал перед вылетом в столицу. Его просили пройти через рамку металлодетектора. Она сработал несколько раз, после чего Овсянникова попросили предъявить документы. Полицейские отмечали, что из-за пандемии COVID-19 пройти в здание аэропорта можно лишь после предъявления билета.

Чиновник начал ругаться с сотрудниками полиции, а после пошёл на регистрацию. Его задержали.

Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы его наличием оправдывать нарушение закона, - отметили в министерстве промышленности и торговли.

В ведомстве отметили, что статус высокопоставленного госсулужащего напротив предусматривает более высокую ответственность перед обществом и законом. В Минпромторге написали, что чиновники в данный момент должны с пониманием относиться ко всем дополнительным ограничениям и предписаниям, которые могут помочь в борьбе с распространением пандемии.

Сообщается, что на Дмитрия Овсянникова составили протокол по статье "мелкое хулиганство".

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Видео: Telegram / Baza