Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч за фейк о закрытии города

В Екатеринбурге суд оштрафовал женщину за распространение фейковой информации.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области сообщает, что в Екатеринбурге женщина за размещение недостоверной информации о закрытии города получила штраф в размере 30 000 рублей.
Жительница уральской столицы распространила в соцсетях информацию, что Екатеринбург будет закрыт для граждан без прописки из-за коронавируса. Женщину вычислила полиция совместно с ФСБ. Вину свою она признала.
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Фото: Piter.TV
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