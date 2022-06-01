Заслуженная артистка России Наталия Дмитриева ушла из жизни в Петербурге

На сцену Молодежного она выходила 43 года.

25 ноября в Северной столице в результате продолжительной тяжелой болезни на 79-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Об этом сообщили в группе культурного учреждения во "ВКонтакте".

В нашем театре большая утрата... Дорогая Наташа… Редкий в сегодняшнем сумбурном театральном бытии человек, для которого профессия была служением, который чувствовал ответственность за то, какие мысли и чувства несут в мир ее героини. Пресс-служба Петербургского Молодежного театра на Фонтанке

На сцену Молодежного Наталия Дмитриева выходила 43 года. Она сыграла в спектаклях Владимира Малыщицкого "Сто братьев Бестужевых", "Диалоги", "Отпуск по ранению", "И дольше века длится день", работах Ефима Падве "Звучала музыка в саду", "Пять углов", "Какая музыка была, какая музыка звучала", "Дорога на Литл-Дот", постановках Семена Спивака "Трехгрошовая опера", "Маркиза де Сад", "Жаворонок", "Три сестры" и других.

Кроме того, Наталия Дмитриева была причастна и к киноискусству. Зрители помнят ее в ролях Варвары в фильме "Бумбараш" Николая Рашеева и Абрама Народницкого, Виктории в "Уходя, уходи" Виктора Трегубовича, Людмилы в "Прогулка, достойная мужчин" Анатолия Вехотко, Елены в фильме "Невозвращенец" Сергея Снежкина.

Наталия Дмитриева почти 20 лет сотрудничала с лицеем искусств "Санкт-Петербург", где ставила с учениками спектакли по своим сценариям. Она написала пьесу "Девочка на шаре", которую ставили в московском Театре Армена Джигарханяна.

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Фото: ВКонтакте / Молодежный театр на Фонтанке