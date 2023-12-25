Минкультуры утвердило критерии для отказа фильмам в прокатном удостоверении

Чиновники дополнили условия, при которых в прокате кинокартины в России будет отказано.

Российскоме министерство по культуре с 1 сентября 2025 года будет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам в том случае, если в них присутствует пропаганда отказа от деторождения,. Соответствующее заявление сделано профильным ведомством из федерального правительства в официальном указе. Известно, что ранее прокатное удостоверение не выдавалось властями страны в случаях, если кинолента содержала в себе материалы, нарушающие отечественное законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, а также содержало сведения о методах разработки и изготовления наркотических веществ, пропаганду порнографии, насилия и жестокости, нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола. В тексте документа упоминается, что пропаганда "отказа от деторождения" станет еще одной причиной, по которой фильмы не получат прокатные удостоверения. Обновленные правила в России начнут действовать до 1 сентября 2030 года.

Студенты СПбГИКиТ просят Минкульт провести проверку вуза из-за увольнений.

Фото: pxhere.com