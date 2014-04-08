Студенты СПбГИКиТ просят Минкульт провести проверку вуза из-за увольнений

Многие абитуриенты поступают в институт, ориентируясь на возможность учиться у конкретного мастера, и уход опытных педагогов значительно снижает качество обучения.

Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) обратились к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой провести проверку руководства вуза, сообщает РБК. Они утверждают, что в результате действий администрации из института ушли шесть мастеров кафедры режиссуры игрового кино и два преподавателя.

Увольнения связывают с введением новых методических рекомендаций, предписывающих обязательное согласование учебных проектов со студентами-продюсерами на каждом этапе. Студенты считают, что такие меры искажают образовательный процесс, перекладывая ответственность, которую традиционно несут руководители мастерских, на плечи студентов. Многие абитуриенты поступают в институт, ориентируясь на возможность учиться у конкретного мастера, и уход опытных педагогов значительно снижает качество обучения. Под письмом в Министерство культуры подписались 134 студента.

После ухода из преподавательского состава профессор СПбГИКиТ и кинорежиссёр Дмитрий Месхиев записал видеообращение к студентам. В нём он выразил категорическое несогласие с планами подчинить всё игровое кинопроизводство в институте художественному совету и кафедре продюсирования. По словам Месхиева, переговоры с ректором относительно данной инициативы закончились увольнением заведующего кафедрой.

Ранее мы сообщили о том, что петербургских студентов освободят от туристического налога.

Фото: citywalls.ru (sperling)