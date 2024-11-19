Девять преподавателей уволились из СПбГИКиТ на фоне действий администрации вуза

Они обеспокоены появлением фактического органа цензуры в заведении и увольнением бывшего заведующего кафедрой игрового кино.

Ряд преподавателей покинули свои посты в петербургского киновуза СПбГИКит после критики действий нынешней администрации заведения. Об этом со ссылкой на слова Дмитрия Месхиева сообщают в Telegram-канале "Осторожно, новости".

По информации режиссера, работать в вузе после недавних протестов преподавателей против действий администрации стало практически невозможно. Профессоров не устраивает, что художественный совет (ответственный за производство и финансирование фильмов) института возглавляет фактически уволившаяся из вуза бывший ректор СПбГИКиТ Наталия Горина.

Наши студенты должны были приносить материалы на утверждение, все финансирование утверждалось там. Это была ситуация неприемлемая. Ректор вуза не принимает решения, потому что всем управляет Горина. На всех ключевых постах института ее ставленники – родственники и друзья. Дмитрий Месхиев, российский режиссер

В ответ на жалобы Месхиева фактическому ректору заведения с кафедры игрового кино был убран уже бывший заведующий Артем Антонов. После этого преподаватели начали писать письма с описанием ситуации в Минкульт, департамент образования и Госдуму.

Вскоре после этого, как отмечает Месхиев, в отношении преподавателей кафедры начали вводить репрессии – комиссии и проверки во время занятий. На профессора за две недели оформили три надуманных выговора, формально необходимые для увольнения преподавателя. Месхиев сам подписал заявление об увольнении. Его решение поддержали 8 других преподавателей.

Режиссер также сообщил, что после конфликта Горину убрали из художественного совета, но по факту ничего не изменилось.

Худсовет не может быть надзорным органом и действовать помимо воли мастеров курса. Да и дело не худсовете, а в управлении вузом. Потому что сейчас администрация не имеет никакого отношения к тому творческому пути, по которому должны идти студенты. Дмитрий Месхиев, российский режиссер

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