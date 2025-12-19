В Университете профсоюзов фиксируют увольнения на фоне долгов по зарплате

Преподаватели вуза остались без выплат за декабрь и начали уходить.

В Гуманитарном университете профсоюзов преподаватели не получили заработную плату за декабрь 2025 года. В связи с этим сотрудники направили коллективную жалобу председателю Федерации независимых профсоюзов России Сергею Черногаеву. По информации работников вуза, в университете зафиксированы массовые увольнения преподавателей. В частности, кадровые потери отмечаются на кафедре социальной психологии. Сотрудники связывают происходящее с отсутствием выплат и высоким уровнем морального истощения.

Факт сложившейся ситуации подтвердил 78.ru председатель первичной профсоюзной организации студентов Демид Шелепов. Он сообщил, что также подписал коллективное обращение. Сотрудники университета обратились к Федерации независимых профсоюзов России с призывом принять меры для защиты трудовых прав и восстановления порядка в образовательном учреждении. В обращении указано, что при отсутствии реакции работники готовы использовать предусмотренные законом способы защиты своих прав.

Фото: pxhere.com