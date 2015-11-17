Петербургских студентов освободят от туристического налога

Члены бюджетно-финансового комитета ЗакСа единогласно признали, что студенты не являются туристами и не должны платить налог, и рекомендовали принять льготы в первом чтении.

Более восьмисот студентов Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого столкнулись с финансовыми трудностями после введения туристического сбора в городе с января. Об этом на заседании бюджетно-финансовой комиссии ЗакСа сообщил советник ректора Политеха Владимир Глухов, отметив, что стипендия составляет около двух тысяч рублей, а туристический налог на проживание в Петербурге – три тысячи рублей в месяц.

Глухов подчеркнул, что значительная часть иногородних студентов не может проживать в общежитиях из-за ограниченного количества мест или неудовлетворительных условий, и большинство из них – будущие инженеры из регионов с невысоким уровнем дохода.

Туристический сбор затронул не только студентов Политеха, но и обучающихся в других вузах города, в частности, в ИТМО. В СПбГУ и Горном университете, по мнению Глухова, ситуация лучше благодаря достаточному количеству мест в общежитиях.

Члены бюджетно-финансового комитета ЗакСа единогласно признали, что студенты не являются туристами и не должны платить налог, и рекомендовали принять льготы в первом чтении. Депутат ЗакСа Михаил Амосов подчеркнул важность создания благоприятных условий для привлечения студентов со всей страны, отметив, что они вносят вклад в экономику города, зарабатывая и уплачивая налоги.

Включение студентов в перечень региональных льготников – лишь первый шаг. Заместитель председателя Комитета финансов Петербурга Лилия Фалалеева отметила, что льгота не всегда приводит к снижению стоимости проживания, так как налог взимается с организаций, предоставляющих жилье.

Представители отелей Cronwell Inn Стремянная и "Екатерина" подтвердили, что скидки для льготников не предусмотрены. Депутаты ЗакСа намерены решать проблему на федеральном уровне, также в Совете законодателей рассматривается инициатива о льготах для студентов по всей России.

Размер туристического сбора в 2024 году составляет 1% от стоимости номера (минимум 100 рублей) и будет меняться в зависимости от сезона в последующие годы.

Ранее мы сообщили о том, что глава Петростата Кукушкин впервые выступит в петербургском ЗакСе.

Фото: Piter.TV