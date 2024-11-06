Худсовет СПбГИКиТ распустят после массовых увольнений преподавателей

На должность и.о. завкафедрой режиссуры игрового кино также вернется уволенный ранее Артем Антонов.

В Министерстве культуры России обсудили ситуацию, которая сложилась в петербургском Институте кино и телевидения после увольнения заведующего кафедрой игрового кино Артема Антонова, – сообщает в своем Telegram-канале Ольга Любимова.

Напомним, что 8 апреля стало известно об увольнении сразу девяти преподавателей СПбГИКиТ, протестующих против действий администрации вуза. Педагоги приняли такое решение и записали соответствующие видеообращения после ухода из учреждения режиссера Дмитрия Месхиева, критиковавшего действия ректора.

Сегодня замминистра культуры Андрей Малышев провел рабочее совещание с ректором Института Екатериной Сазоновой и режиссером Дмитрием Месхиевым, Артемом Антоновым и другими работниками заведения. Стороны обсудили проблемные вопросы.

Так, в ходе совещания было принято решение об отмене действия методички, которая мешала студентам-режиссерам выпускать их фильмы, а также о ликвидации художественного совета, который своеобразно выполнял функции органа цензуры в Институте, что и не нравилось преподавателям.

С Дмитрия Месхиева сняли ранее выписанные дисциплинарные взыскания. Он выразил готовность вернуться в вуз и продолжить работу со своим курсом. К своей должности также вернется Артем Антонов. Остальные преподаватели также отзовут свои заявления об увольнении, которые они написали в знак солидарности с уволенными коллегами.

Принятые управленческие решения позволяют снять претензии, существующие в преподавательском и студенческом коллективе института, и вернуться к штатной работе. Ольга Любимова, Министр культуры России

Ранее мы сообщали, что суд отправил в СИЗО замглавы петербургского "Мостотреста".

Фото: Telegram / Ольга Любимова