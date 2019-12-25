  1. Главная
Новым руководителем СПбГИКиТ стал Виктор Татарский
Он возглавил институт кино и ТВ Петербурга.

Исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения назначен Виктор Татарский. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Виктор Татарский сменил на посту Екатерину Сазонову, которая руководила вузом с 2023 года. В период её работы были уволены шесть мастеров кафедры режиссуры игрового кино и ещё двое преподавателей.

Министр культуры отметила, что Татарский хорошо знает отрасль изнутри и имеет значительный опыт подготовки будущих специалистов в сфере кино. По её словам, это положительно отразится на развитии учебного заведения.

Назначение вступило в силу с момента подписания соответствующего распоряжения.

Ранее Минкультуры утвердило критерии для отказа фильмам в прокатном удостоверении.

