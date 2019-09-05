Группа "Любэ" выпустила клип на песню о блокаде Ленинграда

Немецкие войска взяли город в кольцо 8 сентября.

Группа "Любэ" совместно с музыкальным продюсером Игорем Матвиенко выпустила песню, посвященную блокаде Ленинграда. Клип появился на официальных страницах музыкального коллектива в социальных сетях.

Композиция называется "Санкт-Петербург, родной". В тексте звучит призыв не забывать историю и подвиги народа.

"Мой Ленинград, мой солдат-освободитель, черный бушлат и парадный белый китель. Мой Ленинград на Неве блокадной падал и вновь вставал, падал и вновь вставал на Дорогу жизни твой солдат", — поется в песне.

Автором слов стала поэт-песенник Джахан Поллыева, а режиссером клипа – Федор Пасеков. Николай Расторгуев заявил, что эта песня станет заглавной в новом альбоме группы.

8 сентября 1941 года немецкие войска взяли в кольцо Ленинград. Блокада города продолжалась до 27 января 1944 года. За эти годы, по разным подсчетам, погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ранее Михаил Боярский пожелал всем "Хорошего Питера" в своем новом клипе.

Видео: YouTube / Matvey Music